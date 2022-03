Prima naștere printre refugiații de la Suceava La hotelul lui Ștefan Mandachi din Suceava s-a nascut, in urma cu doar puțin timp, primul copilaș cu statut de refugiat. Este o fetița sanatoasa care s-a grabit un pic sa vina pe lume. Practic, mamei, care intenționa sa plece de aici, de la noi, in Polonia, i s-a rupt apa, in timp ce statea liniștita pe saltea, in sala de evenimente a hotelului, unde e cazata impreuna cu alți refugiați. Și n-a mai fost timp de dus femeia la spital. Lui Mandachi, care a anunțat pe o rețea de socializare nașterea fetiței, i s-a propus, de catre mai mulți prieteni, sa fie nașul micuței. El a acceptat. Ramane de vazut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

