- CFR Cluj a scapat de interdictia la transferuri dictata de Comisia de Apel a FRF, dupa ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a suspendat decizia. Marius Bilasco, oficial al campioanei Romaniei, a confirmat ca echipa din Gruia a primit informare de la Lausanne si poate face transferuri.La 21 decembrie,…

- CFR Cluj a reușit deja prima mutare dupa ridicarea interdicției la transferuri. Campioana l-a adus pe mijlocașul Cristian Paleoca (20 de ani) de la Sticla Arieșul Turda. „Feroviarii” primisera interzis la transferuri, dupa o decizie dictata de FRF in decembrie. Motivul? Clubul din „Gruia” ar fi depașit…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, a precizat ca nu a fost contactat de Federația Romana de Fotbal pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale. Tehnicianul echipei CFR Cluj a declarat ca ar fi lasat gruparea din Gruia pentru a merge la prima reprezentativa, anunța MEDIAFAX.Citește…

- In varsta de 36 de ani, Emmanuel Culio va juca ultimul sau meci in tricoul echipei CFR Cluj, luni, cu Astra Giurgiu.Asta dupa ce mijlocașul argentinian a anunțat conducerea clubului din Gruia ca se retrage din fotbal, ”macinat” de dorul de copiii și de soția sa.”Mijlocașul nostru a luat decizia de a…

- Emmanuel Culio, mijlocașul argentinian al campioanei CFR Cluj, a decis sa plece de la clubul din Gruia și sa se intoarca in țara sa natala, alaturi de familia lui. Pe pagina de Facebook a echipei a fost postat un clip-video in care jucatorul iși ia la revedere de la Romania.Argentinianul anunța…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, se alatura campaniei #EqualGame initiata de UEFA in cadrul programului de responsabilitate sociala in fotbal UEFA RESPECT. Anunțul a fost facut chiar de clubul din Gruia in urma unei postari pe pagina oficiala de Facebook, potrivit MEDIAFAX"In semn de sustinere,…