- La doar o luna dupa instalarea guvernului condus de Ludovic Orban, acesta se confrunta cu prima moțiune simpla. Senatul urmeaza sa dezbata și sa voteze moțiunea depusa de 41 de senatori PSD impotriva ministrului de Finanțe Florin Cițu. Intitulata "Guvernare PNL, numele tau esteausteritate", moțiunea…

- Bogdan Chirieac a anuntat ca motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, anuntata de PSD, va fi primul test adevarat pentru Guvernul Orban. "Declaratiile domnului Citu nu au ajutat...

- Stanescu a comparat demersul Opozitiei cu un meci la care 'nimeni nu stie cine e capitanul'. 'Sunt momente politice care sunt absolut esentiale pentru viitorul tarii. Votul impotriva motiunii de cenzura, depusa saptamana trecuta de o opozitie mai degraba zgomotoasa decat pusa pe fapte mari…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

