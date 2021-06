Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii social-democrati vor depune miercuri motiunea simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Maine (miercuri - n.r.) vom depune motiunea simpla impotriva ministrului Ghinea si, sa fim foarte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat joi seara ca social-democratii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pentru faptul ca, „dupa cum a recunoscut, a depus Planul National de Redresare si Rezilienta fara sa citeasca tot ce…

