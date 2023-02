Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece, pentru siguranța traficului rutier, polițiștii covasneni fac urmatoarele recomandari: Potrivit legislației in vigoare, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu anvelope de iarna,…

- Serviciul Judetean Anticoruptie Covasna a efectuat, miercuri, 18 perchezitii domiciliare la locuintele unor politisti banuiti de fapte coruptie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, precum si la sediul unei subunitati de politie, informeaza reprezentantii institutiei. Totodata,…

- Jandarmii valceni au demonstrat inca o data faptul ca solidaritatea nu cunoaște limite. Inca de la primele ore ale dimineții, peste 30 de jandarmi valceni au trecut pragul Centrului de transfuzie sanguina din comuna Mihaești, județul Valcea, pentru a dona sange. Campania naționala de donare de sange…

- CTS Alba, apel la donare de sange, pentru grupa 0 negativ. „Stocul de sange este insuficient, iar solicitarile sunt numeroase” CTS Alba, apel la donare de sange, pentru grupa 0 negativ. „Stocul de sange este insuficient, iar solicitarile sunt numeroase” Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a lansat un…

- Jandarmii din Alba și-au reluat tradiția de a vizita in prag de sarbatori, copiii Centrului de plasament de tip familial “Sf. Ghelasie” din localitatea Stremț. Inca de cand am ajuns, am fost intampinați cu mult entuziasm și colinde interpretate atent de glasul lin al copiilor. Le mulțumim…

- Pentru creșterea gradului de siguranța al cetațenilor polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara impreuna cu polițiști din cadrul serviciilor din aparatul județean polițiile municipale și orașenești…

- Și in acest an, jandarmii covasneni au luat locul ajutoarelor lui Moș Nicolae și-au imparțit cadouri unor copii din Tg Secuiesc. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna, de reprezentantul Comparimentului Informare și Relații Publice al IJJ Covasna, se menționeaza ca aceștia au…

- Echipa „Doneaza sange, fii erou!” organizeaza o campanie naționala de donare de sange la Centrele de Transfuzie Sanguina din țara. Voluntarii va așteapta intre 5 și 16 decembrie la Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj , str. Nicolae Balcescu , nr. 18, de luni pana vineri, intre orele 07:30 și 13:30.…