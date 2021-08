Prima misiune a pompierilor timișeni în Grecia Pompierii romani din Grecia, inclusiv cei cinci de la ISU Timiș, au primit prima misiune – de a asigura protecția a trei localitați din zona Attica. Duminica, salvatorii acționeaza pentru limitarea flacarilor astfel incat incendiile sa nu puna in pericol comunitațile. Potrivit IGSU, dispozitivul de intervenție este format din opt mașini de stingere incendii de […] Articolul Prima misiune a pompierilor timișeni in Grecia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

