Prima misiune a pompierilor salvatori in Grecia a inceput in aceasta dimineata, in zona Spathari (video) La aceasta misiune vor participa in prima faza 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.Alaturi de ei vor fi 4 ofiteri romani, insarcinati cu dubla responsabilitate, coordonarea primului modul de interventie, respectiv mentinerea unei legaturi permanente cu ofiterul elen delagat in asistarea si buna desfasurare a intregii misiuni derulate de salvatorii romani.In urma primelor discutii avute cu ofiterul elen, schimbarea personalului operativ este p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima misiune a pompierilor salvatori in Grecia a inceput in aceasta dimineața, in zona Spathari. La misiune vor participa in prima faza 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa ș...

- Pompierii romani vor interveni duminica in prima misiune la incendiile din Grecia, in zona Spathari, anunta IGSU. La aceasta misiune vor participa in prima faza 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.

- Mii de hectare de vegetație au ars pana acum in Grecia și flacarile se apropie amenințator de zonele populate. Autoritațile evacueaza zi și noapte locuitorii aflați in calea flacarilor.

- Pompierii romani trimiși sa ajute la stingerea incendiilor din Grecia sunt in drum spre statul elen. Asta dupa ce guvernul de la Atena a cerut ajutorul celorlalte țari europene in lupta cu flacarile. Echipa Digi24 va fi in mijlocul infernului din Grecia și va transmite de acolo cele mai importante informații.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 29 iulie 2021, Hotararea numarul 52 privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor de Post-ul Grecia a trecut pe Lista Roșie! Ce se intampla cu turiștii romani care sunt deja acolo? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Din aceasta noapte, Grecia va intra in zona galbena, iar cei care se intorc de acolo trebuie sa stea obligatoriu in carantina. Astfel, sute de romani si-au scurtat sejurul in statul elen si asteapta de cateva ore in vama Mekaza, la iesirea din Grecia spre Bulgaria, sa se intoarca din tara pentru a evita…

- ​Grecia a avut una dintre cele mai calde zile din ultimii ani, maximele depașind +44 de grade. Și la Atena s-au depașit +40 de grade, iar complexul Acropole a fost inchis pentru scurt timp, la miezul zilei. Valuri de caldura precum cel de acum s-au mai inregistrat in iulie 1987, 2000 și 2007. In iulie…

- Agentia de turism Mouzenidis Travel Greece a pagubit 1.303 de romani care urmau sa isi petreaca vacanta in Grecia, cu aproximativ 450.000 euro. Ministerul Economiei s-a autosesizat si poarta discutii cu autoritatile din Grecia