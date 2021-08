Prima misiune a pompierilor români în Grecia a început duminică dimineață Prima misiune a pompierilor salvatori in Grecia a inceput in aceasta dimineața, in zona Spathari. La misiune vor participa in prima faza 35 de subofițeri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 2 cisterne. Alaturi de ei vor fi 4 ofițeri romani, insarcinați cu dubla responsabilitate, coordonarea primului modul de intervenție, […] Articolul Prima misiune a pompierilor romani in Grecia a inceput duminica dimineața a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

