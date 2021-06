Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina in post la Washington saptamana viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters. Moscova face acest anunt la…

- Ambasadorul Rusiei în Statele Unite Anatoli Antonov urmeaza sa revina în post la Washington saptamâna viitoare, dupa ce a fost chemat la Moscova, la consultari, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, relateaza Reuters, scrie News.ro.Moscova…

- Ambasadorul Rusiei, Anatoly Antonov, isi va relua activitatile in SUA incepand de saptamana viitoare, in virtutea acordului presedintelui rus, Vladimir Putin, cu omologul american, Joseph Biden, afirma...

- Statele Unite si Rusia pledeaza, intr-o declaratie comuna adoptata dupa summitul de la Geneva, pentru "dialog in scopul stabilitatii strategice" si pentru masuri de control al armamentului si reducere a riscurilor. "Noi, presedintele SUA, Joseph R. Biden, si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joe Biden, la Geneva, a fost „foarte constructiva”, anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. El a declarat ca ambele parti au convenit in legatura cu revenirea diplomatilor expulzați…

- Statele Unite revin pe scena mondiala si vor reactiona in cazul in care Rusia continua actiunile negative, a declarat presedintele american, Joseph Biden, aflat in vizita in Marea Britanie pentru summitul Grup...

- Kremlinul a incercat miercuri sa reduca asteptarile fata de intalnirea pe care o vor avea presedintele american Joe Biden si omologul rus Vladimir Putin pe 16 iunie la Geneva, transmite dpa. Anuntand marti summitul, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a precizat ca 'liderii…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite a sosit, duminica, la Moscova pentru a discuta despre modul de soluționare a noilor tensiuni dintre Statele Unite și Rusia, dupa ce președintele SUA, Joe Biden, a spus ca il considera pe Vladimir Putin un criminal. Ministerul rus de Externe a anunțat, miercuri, ca…