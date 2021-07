Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Romancele au facut o cursa fenomenala si au…

- Simona Radiș (22 de ani) și Ancuța Bodnar (22 de ani) au caștigat medalia de aur pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta a fost prima medalie de aur pe care delegația Romaniei o caștiga la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice și a doua in total, dupa argintul Anei Maria Popescu. ...

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat medalia de aur pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Corespondența din Japonia: reporterii GSP Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed Krishan (foto) transmit cele mai importante știri de la Jocurile Olimpice. ...

- Romania a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, la canotaj, in proba feminina de dublu vasle, prin Ancuta Bodnar si Simona Radis, care s-au impus detasat in Finala A de la Sea Forest Waterway. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Andreea Preda)

- ​Echipajul de dublu vâsle feminin al României, format din Ancuța Bodnar si Simona Radis, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-a impus în cursa de miercuri.Bodnar si Radis, duble campioane europene, și-au respectat statutul de favorite și au…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar s-au calificat triumfator in finala probei de dublu vasle. Cel mai tanar echipaj a terminat la 5 secunde in fața campioanelor olimpice en-titre și au cel mai bun timp al finalei. Cronica de Marian Ursescu: Fete stralucind in soare E cea mai calduroasa zi de cand au inceput…

- Echipajele de dublu vasle feminin si patru rame fara carmaci masculin ale Romaniei s-au calificat in Finalele A la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce au castigat cursele de duminica. La dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, duble campioane europene, au castigat prima semifinala cu…

- Sportiva Ana Maria Popescu s-a calificat in finala probei de spada din cadrul concursului de scrima si aduce prima medalie pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, anunța news.ro. In semifinale, Popescu a invins-o pe estona Katrina Lehis, scor 15-11. In finala, Popescu va evolua…