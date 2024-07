Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a caștigat medalia de aur la proba de 200 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris.Romanul a caștigat medalia de aur dupa o cursa formidabila, avand o distanța de 2 milisecunda fața de locul secundPerformanța sa remarcabila consolideaza statutul sau de

- David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. Popovici a evoluat pe culoarul 4 și era considerat principalul favorit. El a obținut pr

- Dupa ce de-a lungul timpului a reușit sa caștige aurul și argintul la proba de 200 de metri liber, atat la Campionatele Mondiale și Europene, fie ele de juniori sau de seniori, cat și la Festivalul Olimpic al Tineretului European, iata ca acum David Popovici reușește o noua performanța uriașa. Marele…

- David Popovici lupta in aceasta seara pentru aurul olimpic, la La Defense Arena, din Paris. Finala probei de 200 metri liber este programata de la ora 21.40. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, s-a calificat in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice…

- David Popovici este aproape de prima medalie olimpica din cariera sa. Va intra luni seara in finala probei de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Duminica seara a caștigat semifinala dupa 1 minut 44 de secunde și 53 de sutimi, cel mai bun timp din concurs. Finala este programata…

- David Popovici s-a calificat in aceasta seara in finala probei de 200 de metri liber, urmand ca maine seara sa lupte pentru prima sa medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Romanul a intrat cu cel mai bun timp in semifinale și și-a menținut forma excelenta și in penultimul act al concursului. Sportivul…

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…