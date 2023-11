Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul a invins-o fara drept de apel pe UTA, scor 4-2. Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, a recunoscut superioritatea adversarilor. Mircea Rednic a aparut surprinzator de calm in fața reporterilor. Plin de fair-play, l-a felicitat pe Dorinel Munteanu și a transmis ca elevii lui nu au prins cea mai…

Cei cinci bodyguarzi ai firmei Dey au fost eliberați din arest dupa expirarea ordonanței de reținere emisa ieri dupa masa, potrivit unor surse judiciare.

- CSM Reșita a pierdut, clar, la Targoviște, 1-4 cu Chindia, in etapa a 11-a din Liga 2, iar șefii echipei au luat o masura dura. Situația delicata din clasament a echipei din Reșița, locul 16 cu doar 10 puncte, i-a determinat pe conducatorii gruparii sa treaca la masuri. ...

- Dorinel Munteanu a avut prima reactie dupa ce a „deraiat-o” pe CFR Cluj, in etapa a 13-a din Liga 1. Nou-promovata Otelul a reusit sa plece neinvinsa din Gruia. Galatenii au remizat cu fosta campioana a Romaniei, scor 0-0. Cu Dorinel pe banca, Otelul a inregistrat al 9-lea rezultat de egalitate dupa…

- Amintirile il rascolesc pe Andrea Mandorlini dupa meciul CFR Cluj – Otelul, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul gruparii din Gruia a „intepat-o” pe FCSB la finalul confruntarii cu echipa lui Dorinel Munteanu. CFR Cluj a ratat sansa de a se apropia la un punct de FCSB, care s-a incurcat…

Mircea Rednic sustine ca aradenii au avut un gol neacordat cu Rapid. In minutul 42 Andrei Borza a respins un balon care intra in poarta, dar ar fi facut-o din spatele liniei. Mircea Rednic e de parere ca a fost gol valabil, dar nu a vrut sa insiste prea mult asupra acelei faze.

- FCU Craiova, proaspat preluata de Paul Raducan (55 de ani), va primi vizita nou-promovatei Oțelul Galați pentru un meci din etapa 10 a Ligii 1. Duelul va incepe la ora 18:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe PrimaSport 2, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Programul etapei 10 din Liga 1 LIVE ora…

- Mircea Rednic, suparat dupa Universitatea Craiova – UTA Arad 3-0. Aradenii au pierdut la scor de neprezentare partida de pe stadionul Ion Oblemenco. La finalul partidei, Mircea Rednic s-a plans de faptul ca jucatorii sai nu au profitat de ocaziile avute. Universitatea Craiova, fara infrangere in acest…