- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatei, a anuntat ca l-a demis pe Ionel Pușcaș, inspector general ISMB, care a declarat ca incidentul de la o scoala din Bucuresti, cand un elev s-a aruncat pe geamul clasei, a fost doar “o joaca de copii”.

- Un elev de clasa a VI-a de la Școala George Bacovia din Bucuresti, s-a aruncat pe geam, dupa ce ar fi fost batut și umilit de mai mulți colegi. Intr-o pauza, baiatul a sarit pe geamul clasei de la primul etaj al scolii, situat la aproximativ cinci metri inalțime, in timp ce unii dintre colegi […] The…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi modificat ordinul comun dat impreuna cu ministrul Sanatații, privind functionarea scolilor in funcție de rata de infectare. Astfel, toți elevii vor putea merge fizic la școala a doua zi dupa scaderea incidenței sub 1 la mie in localitatea in care…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca restricțiile ar putea fi eliminate in școlile in care toți profesorii sunt vaccinați. “Avem in atentie posibilitatea ca acolo unde toti profesorii sunt vaccinați sa fie eliminate restricțiile. Asta in masura in care identificam acele școli”, a…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, la DCNews, ca anul acesta vor avea loc concursuri pentru ocuparea tuturor posturilor de directori ai scolilor din Romania. Cimpeanu spune ca in august expira mandatele tuturor celor aproape 10.000 de directori si directori adjuncti din Romania. “Conducerea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, marti, ca se fac verificari la Scoala Gimnaziala ”Mihai Codreanu” din Iasi, unde un invatator este acuzat ca abuzeaza verbal copiii. Controlul vizeaza atat activitatea dascalului, cat si masurile luate de catre conducerea scolii la repetatele plangeri…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca se va opune inchiderii scolilor din Bucuresti pana la atingerea pragului de sase persoane infectate la mia de locuitori. “Nu vad de ce s-ar pune in discutie luni, 15 martie, inchiderea tuturor scolilor din Bucuresti, atata vreme cat suntem, si speram…