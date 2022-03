Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat, vineri, ca a blocat conturile bancare locale ale Aeroflot, controlata indirect de Vitaly Gennadyevich Savelyev, Mikhail Igorevich Poluboyarinov și Sergey Viktorovich Chemezov. ”Entitatea AEROFLOT – Reprezentanta (CUI 6320110) este reprezentanta in Romania a companiei AEROFLOT PJSC RUSIA, companie detinuta de Guvernul rus in proportie de 57,34%. In […] The post Prima masura a Romaniei impotriva unei companii din Rusia. ANAF a blocat conturile bancare ale rusilor de la Aeroflot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…