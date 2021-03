Prima mașină electrică solară va fi livrată la finalul acestui an. Cum arată și cât va costa Lightyear, un producator de mașini electrice din Olanda, a primit o finanțare de 40 de milioane de euro. Banii sunt de ajuns pentru ca producatorul sa realizeze și sa livreze prima sa mașina solara pana la finalul acestui an, scrie The Innovation Origins.Numita Lightyear One, mașina este foarte eficienta și poate avea o autonomie de 725 de kilometri. Are patru motoare electrice, cate unul pentru fiecare roata, și se poate incarca și la priza, avand chiar fast charging. https://www.youtube.com/watch?v=THqQgUQ47kM&t=50sMai mult, datorita tehnologiei folosite, mașina poate circula anual intre 7.000… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

