Stiri pe aceeasi tema

- Conturile radioului public american NPR nu vor mai fi active pe Twitter, a anunțat organizația mass-media, dupa ce platforma lui Elon Musk a catalogat-o drept "media de stat", apoi "media finantata din fonduri guvernamentale".

- Postul public britanic de televiziune BBC a anunțat ca fostul internațional Gary Lineker revine pe micile ecrane. Cel mai important prezentator al grupului a fost suspendat cateva zile, dupa ce a criticat pe Twitter politica guvernului și a comparat-o cu ce se intampla in Germania nazista. Gary Lineker…

- Meta Platforms lucreaza la un rival pentru Twitter, iar gigantul american nu se mai multumeste cu retelele de socializare pe care le pastoreste deja: Facebook, Instagram si Whatsapp. Meta Platforms exploreaza planuri de a lansa o noua aplicatie de social media, una gandita ca o „piata publica”, fix…

- Mii de utilizatori Twitter din intreaga lume au raportat probleme, susținand ca rețeaua de socializare nu poate fi accesata sau are erori, potrivit BBC. Fluxurile Following și For you care afișeaza tweet-urile pe pagina de start a platformei au postat un anunț pe care scria „Welcome to Twitter".…

- ChatGPT arata ca inteligenta artificiala a devenit incredibil de avansata si ca este ceva pentru care ar trebui sa ne ingrijoram cu totii, potrivit miliardarului Elon Musk, care a spus ca "Unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul civilizatiei este inteligenta artificiala", relateaza CNBC. Musk…

- Elon Musk, șeful Tesla, SpaceX și al Twitter, a glumit ca doborarea mai multor obiecte zburatoare neidentificate de catre Statele Unite in ultimele zile nu ar trebui sa ingrijoreze, fiindca ar fi vorba de „prieteni” ai sai veniți in vizita. „Nu va faceți griji, sunt doar unii prieteni ai mei in vizita”,…

- Twitter are aproximativ 2.300 de angajati activi, a spus Elon Musk sambata, intr-un Tweet, contrazicand informatiile potrivit carora ar fi mult mai mic, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Elon Musk, șeful Twitter, a criticat miercuri Forumul Economic Mondial (WEF), pe care l-a calificat drept un „guvern mondial neales”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…