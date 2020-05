Prima lună de pandemie: numărul deceselor din România a scăzut! Institutul Național de Statistica a publicat, in sfarșit, indicatorii privind mișcarea naturala a populației pe lunile februarie și martie. Astfel, am putut afla ca, in martie, prima luna de pandemie, numarul de decese la nivel național a scazut fața de aceeași perioada a anului trecut. In condițiile in care transparența comunicarii autoritaților a fost pur […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

