Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul canadian nu a decis inca daca va acoperi costurile de securitate legate de decizia printului si a sotiei sale Meghan Markle de a locui partial in Canada, a declarat luni premierul canadian Justin Trudeau, relateaza AFP, titrat de Agerpres. “Cred ca trebuie sa ne gandim la aceasta si au loc…

- Regina Elizabeth II a Marii Britanii este dezamagita de decizia ducilor de Sussex de a renunta la rolul in familia regala, scrie BBC.Citește și: Mihai Tudose s-a reinscris in PSD / DOCUMENT Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca…

- Medicul Daniela Bota, neurooncologul specializat in cancer pe crier in Statele Unite care incearca sa iși echivaleze studiile in Romania, le-a transmis autoritaților romane un mesaj prin intermediul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX.Daniela Bota a vorbit despre diferențele dintre sistemelemedicale din…

- “Without You”, celebrul hit semnat Mariah Carey din 1994, avea sa ajunga pe locul 3 in Statele Unite și pe primele poziții in Europa. De altfel, acest cantec este cel mai celebru hit al ei pe continentul nostru. Versiunea piesei interpretate de Mariah Carey a fost facuta dupa piesa lui Harry Nilsson…