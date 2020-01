In comunicatul in care printul Harry si Meghan Markle isi anuntau intentia de a face un pas inapoi de la indatoririle lor fata de familia regala britanica, ducii de Sussex isi exprimau dorinta si de a deveni "independenti financiar", relateaza online ziarul spaniol ABC. Dupa doua saptamani, regina Elisabeta a II-a a ajuns la un acord cu nepotul sau pentru a stabili care va fi noul sau statut in cadrul Casei regale Acordul va deveni efectiv in primavara aceasta, iar pana atunci Harry si sotia vor avea resedinta atat in Canada cat si in Marea Britanie. Ei nu vor mai primi fonduri publice de la Coroana,…