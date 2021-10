Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva britanica in varsta de 18 ani, nascuta dintr-un tata roman si o mama chinezoaica, ar fi trebuit sa joace si ea la turneul de la Moscova, dar s-a retras cu cateva zile inainte de inceperea competitiei.

- Simona Halep a parasit turneul de la Indian Wells in turul al treilea. Jucatoarea noastra a fost infranta de Aliaksandra Sasnovich (100 WTA) din Belarus. Sportiva din Constanța a fost rapusa de Sasnovich cu scorul de 5-7, 4-6, intr-un meci infernal care a durat o ora și 37 de minute. Good fight, next…

- Emma Raducanu a fost și ea invitata la premiera noului film James Bond - "No Time to Die", organizata in Londra. Noua senzație a tenisului britanic a atras privirile și blitz-urile fotografilor. Sportiva urmeaza sa vina in octombrie 2021 in Romania.

- Emma Raducanu, campioana de la US Open, a uimit lumea tenisului cu victoria sa de la New York, victorie care i-a adus un cec in valoare de 2.500.000 de dolari. La ora actuala, conform site-ului WTA, Emma are 2.803.376 $ castigati in tenis. Emma Raducanu, „Dame” in UK? Sportiva care are un tata roman…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a fost felicitata de Regina Elizabeth II si de premierul britanic Boris Johnson, dupa succesul de la US Open. "Felicitari pentru victoria ta. Este o performanta extraordinara la o varsta atat de frageda si o dovada a muncii si dedicatiei tale. Nu am nicio indoiala ca…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu (18 ani, locul 150 WTA), venita din calificari, a castigat, sambata, turneul US Open. In ultimul act, sportiva cu origini romanești a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, locul 73 WTA), cu scorul de 6-4, 6-3, intr-o ora si 51 de minute. Incepand cu saptamana…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu este din nou in atenția presei internaționale dupa ce s-a calificat in finala US Open 2021. Jurnaliștii sunt impresionați de performanța tinerei cu tata roman și mama chinezoaica. Iata ce a relatat presa straina despre ea.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep face o noua schimbare in viața sa profesionala. Sportiva romanca vrea sa faca foarte mulți bani in Romania. Deoarece miza este uriașa, fratele tinerei ii e marele ajutor in afaceri. S-a aflat totul despre cum vrea sportiva noastra sa dea o noua lovitura financiara. Cum…