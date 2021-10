Duminica, 3 octombrie, are loc prima extragere in cadrul Loteriei de Vaccinare. Participanții s-au putut inscrie de joi, incepand cu ora 12:00, pana vineri la ora 12:00. Cei care au facut-o dupa aceasta ora, au intrat in extragerea de saptamana viitoare: 10 octombrie. Cei care vor sa vada daca au caștigat trebuie sa știe ca rezultatele extragerilor vor fi afișate pe site-ul Loteriei Romane – www.loto.ro , pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerului Sanatații . HotNews.ro a facut un scurt ghid joi despre ce trebuie sa știe fiecare și care sunt…