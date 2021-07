Stiri pe aceeasi tema

- Doua acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota, situate in amonte de localitatea Targu-Frumos si un dig de contur din comuna Costesti, judetul Iasi, sunt lucrarile receptionate, de curand, de Apele Romane Prut – Barlad, in cadrul unui contract in valoare de aproape 7,9 milioane de lei, informeaza…

- Precipitațiile consistente inregistrate in noaptea de 15/16 iunie 2021 in bazinul hidrografic al raului Ozana au determinat antrenarea masiva de aluviuni, care au condus la o creștere a turbiditații cu mult peste limita admisa, cu influențarea calitații apei in drenul nou al aducțiunii Timișești. Pentru…

- "DRDP Iasi anunta ca maine, 24 mai, va incepe aplicarea premarcajului rutier pe DN 28, Podu Iloaiei – Letcani, pe portiunile pe care s-au executat deja lucrari de asternere a covorului asfaltic. Precizam ca aplicarea marcajelor rutiere, conform normativelor in vigoare, nu poate fi efectuata mai devreme…

- UPDATE – Comitetul Județean Iași pentru Situații de Urgența a dispus, in ședința de ieri, reinceperea cursurilor in format fizic in 574 de unitați școlare. Acestea se afla pe teritoriul a 82 de localitați unde incidența COVID a scazut in ultimele 14 zile sub pragul de 1 la mie. Conform hotararii, se…

- Nicio localitate din judetul Iasi nu mai este in scenariul rosu Covid, incepand de astazi, toate localitatile avand incidenta sub trei la mia de locuitori. Conform ultimei raportari, de luni, 10 mai, orele scolare vor putea fi reluate in fizic in toate localitatile unde, incidenta este sub un caz la…

- Autostrada A7 Ploiesti - Pascani - Siret a fost inclusa in Planul National de Redresare si Rezilienta ca proiect major, alaturi de un sector din autostrada A8 Tg. Mures - Iasi - Ungheni si unul din autostrada A3 Bucuresti - Bors, a declarat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula,…

- Astazi, pentru prima data dupa aproape un an de zile, municipiile Iasi si Pascani au scazut cu incidenta cazurilor COVID-19 sub 1 la mia de locuitori. Cele doua municipii au fiecare incidenta de 0,95 la mie. INCIDENȚA CUMULATA A CAZURILOR PE 14 ZILE IN LOCALITAȚILE JUDEȚULUI IAȘI In judetul Iasi, tot…