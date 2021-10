Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul gazoductului Nord Stream 2 a anuntat luni ca prima dintre cele doua linii ale conductei a fost umpluta cu asa-numitul "gaz tehnic", in timp ce firma asteapta in continuare aprobarile necesare pentru a putea incepe sa vanda gaze naturale Europei, transmite Reuters. Analistii estimeaza…

- Securitatea energetica este pe primul loc in agendele guvernelor din Asia si Europa, in conditiile in care oferta insuficienta de carbune si preturile mari ale gazelor au dus la pene de curent si au afectat fabrici care aprovizioneaza companii mari precum Apple, intr-o perioada in careeconomiile isi…

- Coaliția „Impreuna” a opoziției de centru-drepata a invins in alegerile legislative din Cehia formațiunea populista a premierului Andrej Babis, ANO, anunța Reuters, care califica rezultatul ca fiind o surpriza. Coaliția caștigatoare s-a angajat sa formeze un nou guvern impreuna cu alte formațiuni, cu…

- Operatorul controversatei conducte Nord Stream 2 a anuntat, luni, demararea operatiunii de umplere cu gaz, pentru prima data. Luna trecuta, grupul rus Gazprom a anuntat finalizarea lucrarilor de constructie la gazoductul care este compus din doua linii separate, ce pot sa transporte anual 55 de miliarde…

- ​Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat marti pe ambasadorul Ungariei la Kiev pentru a-si exprima nemultumirea fata de semnarea contractului de livrare a gazelor rusesti pe termen lung de catre Ungaria cu Rusia, relateaza Reuters și Agerpres.Purtatorul de cuvânt al diplomatiei ucrainene,…

- O lansare rapida a conductei Nord Stream 2 ar putea ajuta la calmarea pretului gazelor in Europa, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in contextul in care Moscova asteapta obtinerea autorizatiilor necesare pentru a putea demara livrarile de gaze prin Nord Stream…

- Ultima porțiune a gazoductului Nord Stream 2 a fost sudata la locul sau, însemnând ca cele doua secțiuni ale proiectului pot fi unite pentru a finaliza conducta de sub Marea Baltica, a anunțat luni Gazprom, potrivit Reuters.Gazoductul în valoare de 11 miliarde de dolari care…

- Germania le-a solicitat cetatenilor sai, joi, sa paraseasca Afganistanul cu zboruri de linie cat mai curand posibil, din cauza deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, relateaza Reuters. ''Cetatenilor germani li se cere ferm sa foloseasca ocazia de a parasi tara (Afganistan, n.…