- Dupa trei încercari eșuate, Primaria Cluj-Napoca a relansat licitația pentru modernizarea Parcului Farmec din Maraști. Primele licitații au fost anulate, întrucât nicio firma nu s-a aratat interesata de contract. Licitația…

- MApN, prin UM 02547, a scos la licitație un contract de 367 de milioane lei pentru realizarea de lucrari pentru un proiect considerat „secret de serviciu”. Singurele detalii sunt ca acesta presupune construcția a doua pavilioane, cu anexele tehnice de rigoare și parcare auto. „Servicii de proiectare,…

- Asociatia "Sfantul Casian" din municipiul Medias organizeaza vineri, de Ziua Internationala de constientizare a autismului, o licitatie de strangere de fonduri pentru copiii autisti, prin vanzarea de tricouri care au apartinut unor sportivi celebri. "Asa cum am promis, astazi, 2 aprilie, de Ziua Internationala…

- Centru modern pentru varstnici, la Ciugud, amenajat in fostul sediu al primariei: A doua licitație, lansata in SEAP Centru modern pentru varstnici, la Ciugud, amenajat in fostul sediu al primariei: A doua licitație, lansata in SEAP Primaria comunei Ciugud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- In conferința de presa de saptamana trecuta, Tudor Ionescu, managerul Spitalului de Pediatrie Pitești, a declarat ca unitatea medicala are nevoie de medici ATI. Pentru a-i atrage pe medici, managerul ia in considerare chiar varianta cazarii acestora. „Consiliul Județean ne-a promis ca, in momentul in…

- Autoritațile locale din Ocna Mureș au lansat o noua licitație pentru reabilitarea termica și modernizarea cladirii Spitalului orașenesc. Proiectul de peste 5,7 milioane de lei urmarește, printre altele, izolarea termica a imobilului, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei și reabilitarea…

- Reabilitarea termica a Spitalului orașenesc din Ocna Mureș, la a doua licitație: Investiție de peste 5 milioane de lei Primaria Ocna Mureș a lansat a doua licitație pentru reabilitarea termica a Spitalului orașenesc din Ocna Mureș dupa ce licitația din decembrie anul trecut a fost anulata. Primaria…

- ANL a publicat in sistemul electronic de achizitii publice anuntul de licitatie pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Codlea, pe strada Venus nr. 18. Valoarea estimata, fara TVA, a contractului de proiectare si executie lucrari este de 6.114.715,33 lei exclusiv…