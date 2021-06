Prima licitație de artă românească în format NFT și plata în criptomonedă In premiera in Romania, A10 by Artmark organizeaza prima licitație care include arta digitala realizata de artiști contemporani romani, in format NFT, și accepta ca plata pentru lucrarile de arta sa fie efectuata și in criptomoneda. Astfel, A10 by Artmark devine prima Casa de Licitație din Europa de Est care organizeaza o licitație de arta ce include o secțiune dedicata artei digitale in format NFT, dupa ce piața internaționala de arta de profil a erupt acum cateva luni, cand Christie’s a adjudecat in martie 2021 un lot de arta digitala in format NFT al unui tanar artist digital cu peste 60… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

