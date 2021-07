Stiri pe aceeasi tema

- Prima jumatate de an a adus la cota bursei 12 emisiuni de actiuni: o companie listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare al BVB, conform unui raport lunar al Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. "Am…

- In primul semestru al anului au fost 12 emisiuni de acțiuni la Bursa de Valori Bucureșt (BVB), o companie listata pe Piața Reglementata și 11 listate pe Segmentul Multilateral de Tranzactionare, arata...

- Numarul companiilor listate in acest an pe piata de capital din Romania a ajuns la 29, in timp ce lista de asteptare este cel putin egala cu numarul de companii pe care le-am vazut deja listate, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la Forumul National de Redresare,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat vineri ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB obligatiuni senior non-preferentiale emise de Banca Comerciala Romana (BCR), in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28, arata Agerpres. Potrivit unui…

- Bursa inseamna si vizibilitate, a declarat Dan Paul, vicepresedintele Bursei de Valori Bucuresti, la evenimentul de listare a producatorului de lactate Agroserv Mariuta, indemnand compania sa foloseasca fiecare moment, fiecare raport curent ca pe o politica de marketing. "Folositi fiecare…

- ​Producatorul de lactate Agroserv Mariuta, cunoscut prin brandul Laptaria cu Caimac, intra vineri la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB). Simbolul bursier va fi MILK. În aprilie 2021, compania a derulat un plasament privat prin care a vândut un numar de 431.020…

- Planul pentru 2021 a fost aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 19 aprilie. ”Profitul net al BVB – individual aferent exercitiului financiar 2021 este estimat sa creasca la 10,59 milioane lei, +16%. Rezultatul net individual pe actiune bugetat pentru anul 2021 este de 1,316 lei”, arata planul…