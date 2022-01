Prima italiancă în fruntea orchestrei de la Milano Dupa franțuzoaica Claire Gibault care a dirijat „La stationt hermale” de FabioVacchi in 1995, și dupa finlandeza Susanna Malkkie care a dirijat debutul Cvartetului lui Luca Francesconi in aprilie, 2011, acum, pentru prima data, orchestra Teatrului alla Scala din Milano va fi condusa de o femeie italianca. Aceasta este regizorul Speranza Scappucci care il va inlocui pe Evelino Pido in I Capuleti ei Montecchi de Vincenzo Bellini, incepand cu 18 ianuarie. Și asta pentru ca Pido a avut probleme de sanatate și nu poate sa-și reia locul in fruntea orchestrei. Scappucci a fost cea care, afland despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

