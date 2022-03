Stiri pe aceeasi tema

- Informaticianul american Stephen E. Wilhite, care a creat formatul digital GIF (Graphics Interchange Format) in anul 1987, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat joi site-ul revistei People. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina și luptele grele aduc vești triste. Vitaliy Sapylo, un ofițer in varsta de 21 de ani și comandant de tanc, a murit in urma cu doua zile, in incercarea de apara Kievul. Tanarul este considerat erou al țarii pentru ca a luptat pana in ultima clipa.

- Monica Vitti, simbol al cinematografiei italiene si muza regizorului Michelangelo Antonioni, a murit la varsta de 90 de ani, scrie agentia Ansa. Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, a anuntat decesul marii actrite: „Adio Monica Vitti, adio regina a cinematografiei italiene. Astazi…

- Senatorul USR de Salaj Cosmin-Cristian Viașu a decedat, ”in urma unei lungi suferințe”, a anunțat vineri partidul USR , intr-un comunicat. Cristian Viașu a fost membru in Comisia pentru munca, familie si protectie sociala, precum și in Comisia pentru cultura si media. Viașu avea 45 de ani și era casatorit.…

- Valentina Boscardin era un model brazilian, iar aceasta a murit in urma contactarii virusului Covid-19. Tanara iși facuse vaccinul, dar a avut o forma foarte severa a virusului și i-a cauzat foarte multe complicații.

- Presedintele Parlamentul European David Sassoli a incetat din viata marti, la ora 01:15, la varsta de 65 de ani, transmite dpa. Citește și: A murit presedintele Parlamentului European David SassoliSassoli a murit la spitalul din orasul italian Aviano, conform informatiilor comunicate…

- Un tanar varsta de 21 de ani este suspectat ca ar fi autorul unui accident rutier produs in luna august a anului trecut, in urma caruia un barbat de 19 ani a murit. Presupusul autor al accidentului a fost audiat la patru luni de la producerea acestui eveniment, conform news.ro. Accidentul,…

- O fata in varsta de 21 de ani a murit luni seara, 27 decembrie a.c. in urma unui accident rutier petrecut in Agnita, judetul Sibiu, dupa ce o masina de politie ar fi lovit o in timp ce traversa carosabilul. In accident a fost implicat un politist din cadrul Postului de Politie Bradeni, aflat la volanul…