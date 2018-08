Stiri pe aceeasi tema

- Segmentul suspendat al Autostrazii A10 din Italia s-ar fi prabușit in apropierea orașului Genova, din cauza unui cablu de oțel care s-ar fi rupt, conform unui membru al Comisiei de ancheta, citat de cotidianul La Repubblica.

- Peste 600 de persoane din blocurile de langa podul Morandi, care s-a prabusit marti, nu pot intra in locuintele lor. "Acum cum ii spun copilului meu?", spune Cinzia. De la fereastra camerei sale se vede camionul Basko ramas la un pas de prabusire; ieri i-a explicat fiului ca nu trebuia sa ii fie frica,…

- In noaptea de marți spre miercuri, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca printre persoanele decedate la Genova, unde s-a prabușit o parte din viaductul Morandi, se numara și un roman. In cursul zilei de miercuri, s-a anunțat ca un al doilea roman, cu cetațenie dubla, s-ar afla pe lista victimelor. …

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- Fost portar la Cagliari, Davide Capello (33 de ani) se afla pe podul Morandi din Genova in momentul in care o parte din constructie s-a prEbuxit. Masina sa a cEzut in gol 30 de metri, dat fotbalistul a supravietuit miraculos.

- Zeci de pompieri si medici au scotocit muntii de asfalt sfaramat in care s-a transformat viaductul Morandi din Genova. Au folosit caini, excavatoare, elicoptere, drone si camere cu termoviziune in speranta ca vor mai gasi supravietuitori sub daramaturi. Premierul Italiei a fost aseara in zona tragediei…

- O portiune a unui viaduct de pe autostrada A10 s-a surpat marti, la Genova, au anuntat pompierii, care cred ca au cazut masini in gol, relateaza AFP. Prime imagini difuzate de pompieri surprind viaductul in ceata, din care lipsesc cateva zeci de metri, intr-o zona care pare mai degraba industriala,…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…