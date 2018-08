Prima investitie resiteana in Parcul Industrial Este deja evident ca administratia locala resiteana a facut reale eforturi pentru a atrage investitori in Zona Industriala Aglomerator-Valea Terovei, insa acestia din urma s-au tot lasat asteptati. Lucrurile au inceput sa se miste insa in ultima vreme, iar parcul ofera in sfarsit o altfel de veste buna, in sensul ca a inceput ridicarea primei investitii resitene, pe bani europeni. „Cu bucurie am constatat ca si firmele din Resita stiu sa investeasca, ne spune Vasile Paul, administratorul public al municipiului. In Parcul Industrial am vazut o investitie privata facuta pe fonduri europene,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aduși cu „surle și trambițe”, cei trei jucatori francezi nu au facut fața rigorilor de la UTA. Un hatru, din club, spunea ca nici tricourile nu stateau bine pe baieți, așa ca Ionuț Popa nu a stat mult pe ganduri și a spus ca nu are nevoie de ei. La fel s-a intamplat și cu atacantul Sorin Pavel, despre…

- „Ma bucur ca m-am intors acasa, in orașul care m-a format ca om. Educația de baza am primit-o la Reșița și m-a ajutat in perioada pe care am petrecut-o la Timișoara și la București. Am venit la CSM Reșița pentru ca am fost chemat de primarul Ioan Popa, președintele Viorel Lolea și de consilierul…

- Problema parcarilor, atat la Resita cat si in alte parti, nu mai e o noutate pentru nimeni. Insa la Resita, in fata primarului Ioan Popa, a fost ridicata ideea construirii de parcari subterane sau supraterane, publice sau private, construirea de noi parcari fiind imperios necesara observand…

- „Asa le randuie Dumnezeu“, spunea primarul Ioan Popa, explicand cum se face ca a ajuns la discutii cu oamenii de afaceri exact in ziua in care se implineau doi ani de cand castiga alegerile pentru Resita, in 2016. La ceas de bilant, insa, edilul a tinut sa-si spuna pasul, concluzionand ca administratia…

- Muncitorii lucreaza la realizarea joncțiunii pasajului din zona CET cu șoseaua de centura (DN 7), ceea ce le da speranțe șoferilor ca vor putea circula curand peste noua structura și vor scapa de blocajele care se formeaza la trecerea peste calea ferata. De altfel, reprezentanții Directiei…

- Sfantul Parinte Papa Francisc l-a numit pe monseniorul Jozsef-Csaba Pal, arhidecan al Arhidiaconatului Banatului Montan si paroh la Resita, episcop romano-catolic de Timisoara. The post Jozsef-Csaba Pal, noul episcop romano-catolic de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara în aceasta dimineața pentru anihilarea uneia dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri de risc și mare risc care aproviziona studenții și carea vea ramificații naționale. Numai în vestul țarii, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- Peste asteptari. Cu o zestre de 15 medalii de aur, 8 de argint si 7 de bronz, echipa CSȘ1 Timișoara a scris o poveste de aur, reusind sa termine Campionatul Național Școlar la natatie, desfașurat la Reșița, pe prima pozitie in clasamentul cluburilor.