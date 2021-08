Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, l-a primit in vizita la ministerul de externe pe ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița. Ministrul de externe Nicu Popescu a discutat despre modalitațile de consolidare a cooperarii bilaterale, aprofundarea…

- Viceprim-ministru si ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene Nicu Popescu a fost felicitat cu ocazia învestirii noului Guvern de la Chișinău și numirea sa in noua functie de catre omologul sau roman, Bogdan Aurescu, in cadrul unei convorbiri telefonice.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a declarat intr-un interviu pentru Deschide.MD ca Romania va fi alaturi de Republica Moldova așa cum a fost și pana acum, dar, in condițiile unui Guvern pro-european, va fi prezenta intr-un mod mult mai amplu și mai intensificat. Bogdan Aurescu a…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, va face vineri o vizita oficiala la Chișinau, care va cuprinde o intrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Bogdan Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene care viziteaza Republica Moldova dupa alegerile anticipate din 11 iulie.

- Seful delegatiei UE la Chisinau sustine ca autoritatile moldovene ar trebui sa deschida mai multe sectii de votare peste hotare, astfel incat sa fie asigurat dreptul la vot tuturor cetatenilor. Asta dupa ce Comisia Electorala Centrala, dominata de membri loiali fostului presedinte pro-rus Igor Dodon,…

- Discuțiile purtate in marja Consiliului Arctic, desfașurat la Reykjavik, au marcat prima intalnire fața in fața dintre ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov și Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in funcție de la inceputul acestui an. Chiar inaintea intrevederii s-a aflat ca…

- Cetațenii din R. Moldova ar putea vorbi fara costuri suplimentare de roaming, aflindu-se pe teritoriul Ucrainei. Acest fapt urmeaza sa fie discutat mai pe larg in cadrul unor consultari bilaterale intre miniștrii de Externe ai celor doua state. Subiectul figureaza printre alte teme abordate de catre…

- Arctica este zona de influenta a Rusiei, a sustinut luni seful diplomatiei ruse, care a atentionat Occidentul impotriva ambitiilor sale in Marele Nord, cu cateva zile inainte de un important forum regional, informeaza AFP si TASS. "Este clar demult pentru toata lumea ca acesta este teritoriul…