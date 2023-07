Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompierii romani intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu in regiunea greaca Kouvaras. Pompierii romani dislocati in Grecia au fost solicitați sa intervina in zona Kouvaras, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata. Astfel, peste 30 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere,…

- Pompierii militari din Sebeș și Alba Iulia au fost solicitați sa intervina in cursul zilei de astazi, 17 iulie 2023, la Vințu de Jos, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o hala de depozitare a produselor furajere. șa intervenție participa și SVSU Vințu de Jos și Sebeș. „Secția…

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina astazi, 16 iulie 2023, pe Autostrada A1, in zona Șibot, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. „Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu pe autostrada A1, km 331, zona…

- Pompierii militari din Campeni au fost solicitați sa intervina pe strada Moților, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un tocator de lemne. „Stația de pompieri Campeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in orașul Campeni, strada Moților. Din informațiile preliminare…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit in seara zilei de vineri, 9 iunie 2023, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la centrala termica, a unui apartament al unui bloc situat pe strada Vasile Goldiș. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu…

- Un incendiu la o magazie de lemne a izbucnit in cursul serii de vineri, 26 mai 2023, in satul Geamana, din comuna Lupșa. „Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Lupșa intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in sat Geamana, comuna Lupșa. Din informațiile preliminare ar fi vorba…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina in seara zilei de sambata, 20 mai 2023, in cartierul Partoș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Partoș,…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un bloc de pe Bulevardul Ferdinand din București. Din fericire, nici o persoana nu a fost ranita.Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, focul a izbucnit intr-un apartament, intr-o camera, și s-a extins pe balconul locuinței, ceea ce a generat un fum gros.…