Premierul Canadei, Justin Trudeau, si presedintele american, Joe Biden, au avut vineri o "calduroasa" discutie telefonica cu ocazia careia au decis sa se intalneasca "luna viitoare", a anuntat biroul prim-ministrului canadian, noteaza AFP. In cursul unei discutii de peste 30 de minute, noul presedinte american si Justin Trudeau "au convenit sa se intalneasca luna viitoare pentru a face sa progrese munca importanta care consta in reinnoirea prieteniei profunde si durabile dintre Canada si Statele Unite", potrivit unui comunicat. Modalitatile acestei intalniri bilaterale - online sau in prezenta…