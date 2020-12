Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de constituire a Camerei Deputatilor a fost inchisa, luni seara, de cel care a condus-o, decanul de varsta, Lucian Feodorov (AUR), inainte de a fi ales presedintele Camerei Deputatilor. Mai multi deputati invoca Regulamentul de functionare si fac apel la preluarea presedintiei sedinte de catre…

- Sedinta de constituire a Camerei Deputatilor a fost inchisa, luni seara, de cel care a condus-o, decanul de varsta, Lucian Feodorov (AUR), inainte de a fi ales presedintele Camerei Deputatilor. Mai multi deputati invoca Regulamentul de functionare si fac apel la preluarea presedintiei sedinte de catre…

- Deputatii au depus juramantul de credinta, luni seara, intr-o sedinta solemna. Depunerea juramantului a fost facuta individual de fiecare deputat in parte. Dupa incheierea depunerii juramantului, atat PNL, cat si PSD doreau sa se treaca la votul pentru presedintele Camerei. Lucian Feodorov,…

- Decanul de varsta al Camerei Deputaților, Lucian Feodorov (AUR), care conduce ședința plenului de astazi, a vrut sa intrerupa depunerea juramantului de catre deputați, motivand ca este obosit.

- Primele sedinte ale Camerei Deputatilor si Senatului, cele de deschidere a noii legislaturi 2020-2024 au loc astazi, la Palatul Parlamentului. Au fost alcatuite si comisiile de validare a mandatelor de parlamentari, un pas important in cadrul procedurilor de constituire legala a celor doua camere. Primele…

- Au inceput ședințele de plen la Senat și la Camera Deputaților Foto: cdep.ro De la Palatul Parlamentului Alina Stanuta ne spune ce se întâmpla acolo-"Sedinte tehnice astazi la parlament. Cel mai probabil, astazi, se aleg conducerile celor doua Camere, se constituie grupurile…

- Cel mai in varsta parlamentar ales in Circumscriptia Electorala 7 Botosani are 78 de ani si este membru al Partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Lucian Feodorov, care a detinut si functia de subprefect al judetului Botosani, a ocupat prima pozitie pe lista de candidati ai AUR pentru…

- 13:35 Parlamentarii au votat, impreuna, trei proiecte sociale ce prtevad facilitați pentru mai multe categorii de persoane.13:15 Scandal in Parlament, c a urmare a deciziei Curții Constituționale, ce interzice deputaților sa instituie alte norme de desfașurare a ședințelor decat cele prevazute expres…