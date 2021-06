Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat ca va amana cu patru saptamani, pana la 19 iulie, ridicarea ultimelor restrictii impuse in Anglia pentru combaterea epidemiei de coronavirus, din cauza unei cresteri a cazurilor legate de așa-numita „varianta Delta”, aparuta initial in India, relateaza BBC…

- Regina Elisabeta a II-a si membrii familiei regale sunt "incantati" de nasterea fetitei printului Harry si a sotiei sale Meghan Markle anuntata duminica, a declarat Palatul Buckingham. Suverana, fiul sau, printul Charles, si sotia sa Camilla, precum si printul William si sotia sa Kate "au fost informati…

- Tulpina indiana a COVID-19 poate creșre riscul de spitalizare in Marea Britanie, comparativ cu varianta britanica, a anuntat joi Public Health England, citata de Reuters și Agerpres . Varianta indiana a coronavirusului, denumita acum Delta, ar putea fi mai contagioasa decat varianta britanica denumita…

- Regina Elisabeta a II-a il va primi personal pe presedintele Statelor Unite, Joe Biden, pe 13 iunie, in ultima zi a summitului G7 care are loc in Anglia, a anuntat joi intr-un comunicat Palatul Buckingham, transmite AFP. Suverana in varsta de 95 de ani se va intalni cu liderul american, in…

- Cel puțin 3.689 de decese provocate de COVID-19 au fost raportate duminica in India, acesta fiind cel mai mare bilanț intr-o singura zi de la inceputul pandemiei pana acum. Pana in prezent, au murit cel puțin 215.542 de persoane, conform datelor publicate de Ministerul Sanatații, citate de CNN. Autoritațile…

- 3.168.333 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (575.899 ), potrivit news.ro. Brazilia este pe locul doi, cu 403.781 de decese,…