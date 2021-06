Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, si-a tinut miercuri audienta saptamanala cu premierul britanic Boris Johnson pentru prima oara cu prezenta fizica dupa instituirea in martie 2020 a masurilor de izolare vizand sa limiteze propagarea coronavirusului, potrivit AFP si Reuters.



Dupa mai mult de un an in care au discutat telefonic, suverana de 95 de ani si seful guvernului conservator, ambii vaccinati impotriva COVID-19, s-au intalnit la Palatul Buckingham.



Ei fusesera deja prezenti impreuna in cursul receptiei date la jumatatea lunii iunie in prima zi a summitului marilor…