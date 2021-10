Prima intalnire a Grupului de suport psihologic a fost reprogramata, in contextul pandemic

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 octombrie – 24 noiembrie 2021, accesul vizitatorilor in sediul Consiliului Județean Maramureș se va face in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1013 din 22 octombrie 2021 și Hotararea 91 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența din 22 octombrie 2021. Astfel, accesul in instituție…

- Guvernul s-a reunit in ședința, luni dimineața, pentru a remedia neințelegerea referitoare la vacanța instituțiilor școlare private, dupa ce un articol care prevedea suspendarea cursurilor si era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), a fost uitat și nu a mai fost preluat…

- Școlile și gradinițele private intra in vacanța incepand de astazi. Școlile private intra, de astazi, in vacanța, la fel ca și cele de stat. Guvernul s-a reunit in ședința, luni dimineața, pentru a remedia neințelegerea referitoare la vacanța instituțiilor școlare private, dupa ce un articol care prevedea…

- Școlile și gradinițele private pot ramane deschise pentru urmatoarele doua saptamani, in ciuda recomandarii specialiștilor de a le trece online sau in vacanța, la fel ca in cazul celor de la stat. Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național…

- Școlile și gradinițele private ar putea ramane deschise. Articolul privind suspendarea cursurilor la privat nu apare in HG Un articol care prevede suspendarea cursurilor in școlile private, care era in decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), nu a fost preluat și in Hotararea…

- Bucureștiul și județul Ilfov nu vor intra in carantina, a recomandat vineri dimineața Grupul tehnico-științific din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a luat in discuție propunerea de joi a Institutului Național de Sanatate Publica. Decizia finala va fi luata de CNSU, in baza…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, marți, Hotararea nr. 79 pentru aprobarea majorarii cantitaților de produse din categoria stocurilor de urgența medicala, de stricta necesitate, cu cantitatea de 500 concentratoare de oxigen de mare capacitate. „Facem precizarea ca aceste produse…

- Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele…