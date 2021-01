Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 30 de ani, Moldova a fost ocolita de investiții, a declarat, duminica, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, la evenimentele care marcheaza, la Focșani, Unirea Principatelor Romane. Despre Unirea Principatelor Romane, Ludovic Orban a spus ca a fost un gest politic realizat de patrioți,…

- Program de guvernare: 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, inclusiv A7 și A8, primele autostrazi din Moldova Noul Executiv isi propune realizarea, in urmatorii patru ani, a unui numar de 1.000 de kilometri de autostrazi si drumuri expres, la care se adauga 370 de kilometri de variante…

- Investigațiile geotehnice pentru tronsoanele Ploiești – Buzau și Buzau – Focșani din Autostrada Moldovei (A7) au fost realizate in proporție de 100%, potrivit informațiilor actualizate de pe site-ul Companiei de Drumuri, citate de economica.net.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Partidul Național Liberal a inceput investițiile in dezvoltarea rețelelor de transport, bazandu-se pe finanțare europeana. In ultimul an, Guvernul PNL a deblocat lucrari și proiecte majore de infrastructura importante pentru regiunea Moldovei: Autostrada Unirii A8 (Tg. Mureș – Iași – Ungheni) și Autostrada…

- Autostrada care ar urma sa lege Ploiestiul de Siret este inclusa in propunerea PNL pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, bazat pe fonduri europene. Ruta este esentiala pentru Romania, urmand sa traverseze tara de la nord la sud. Lucrarea ar urma sa coste, conform proiectiei din…

- Noaptea Cercetatorilor Europeni va avea loc anul acesta in format online, pe 27 noiembrie, iar la eveniment vor participa 18 orase din Romania. Activitațile Nopții Cercetatorilor vor fi desfașurate și transmise in mediul on-line, vineri, intre orele 17:00 si 22:00. Evenimentul va oferi din nou ocazia…

- Guvernul va prezenta Planul National de Recuperare si Rezilienta Foto: gov.ro. Guvernul urmeaza sa prezinte astazi Planul Național de Recuperare și Reziliența, un proiect prin care România va beneficia de 30 de miliarde de euro, fonduri europene pentru dezvoltare, începând…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectul Planului National de Recuperare si Rezilienta va fi prezentat luni și va intra in dezbatere publica. "Dupa ce vom primi observatii din partea societatii, din partea patronatelor, sindicatelor, asociatiilor profesionale, universitatilor,…