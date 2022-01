Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 136 WTA) a ratat accesul pe tabloul principal la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In ultimul tur al calificarilor, romanca a fost invinsa, vineri, 14 ianuarie, in doua seturi, scor 2-6, 1-6, de Viktoria Tomova (Bulgaria; 26 ani, 119…

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.

- Organizatorii turneului Australian Open de la Melbourne au anuntat programul zilei de miercuri, in care se vor confrunta in meci direct doua jucatoare din Romania. Astfel, in turul al doilea al calificarilor pentru tabloul principal, Irina Bara (136 WTA, cap de serie 18) o va intalni pe Alexandra Cadantu-Ignatik,…

- Toate cele trei jucatoare din România implicate marți în calificarile de la Australian Open au pierdut. Astfel, Mihaela Buzarnescu, Gabriela Lee (fosta Talaba) și Irina Fetecau au fost eliminate în turul doi. Locul 124 în ierarhia mondiala, Mihaela Buzarnescu a fost învinsa…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Munchova, semifinalista la Australian Open in 2021, a anuntat marti ca nu va participa la viitoarea editie a turneului de Mare Slem de la Antipozi, programata in perioada 17-30 ianuarie la Melbourne, informeaza Reuters. Muchova (25 ani) a atins in premiera "careul…