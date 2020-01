Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de baschet ale Constantei care evolueaza in Liga Nationala, BC Athletic la masculin si Phoenix Stiinta la feminin , sustin deja, sambata, 4 ianuarie, primele meciuri oficiale din noul an. De la ora 17.00, BC Athletic locul 4, cu 16 puncte, in Grupa B intalneste in deplasare CSM Galati locul…

- Baschet Club Athletic Constanta a avut parte de un meci extrem de greu, la Sala Sporturilor, in fata celor de la CSO Voluntari. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu a prestat un joc bun in fata propriilor suporteri, insa formatia adversa a fost imbatabila la unele capitole. Dupa o lupta „la baioneta”,…

- Echipele U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (Grupa valorica A) si CSO Voluntari (Grupa B) au ramas neinvinse in Liga Nationala de baschet masculin si dupa meciurile disputate sambata. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a reusit a opta victorie consecutiva, 101-90 cu Dinamo Stiinta Bucuresti, pe teren propriu.…

- Baschet Club Athletic Constanta a reusit, sambata seara, sa obtina o victorie extrem de importanta in Liga Nationala. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu a primit, la Sala Sporturilor din Constanta, vizita CSM-ului Sighetu Marmatiei, o formatie aflata pe ultimul loc in Grupa B a Ligii Nationale. BC…

- Baschet Club Athletic Constanta se pregateste de un nou meci important in Liga Nationala. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu va da piept, sambata, cu CSM Sighetu Marmatiei, intr-o intalnire care va avea loc cu incepere de la ora 18.00, la Sala Sporturilor. Constantenii sunt pe locul 5 in Grupa B…

- Baschet Club Athletic Constanta a inregistrat o noua infrangere in Liga Nationala. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu a jucat, in deplasare, cu CS Municipal Medias, formatie mai bine clasata decat gruparea constanteana. Dupa cele patru sferturi, gazdele s-au impus cu scorul de 93-80.Pentru „Gladiatorii…

- Baschet Club Athletic reprezinta Constanta in Liga Nationala de baschet masculin si pana in prezent o face onorabil. Echipa antrenata de Alexandru Olteanu si manageriata de Andrei Talpes se afla pe locul 5 in clasamentul Grupei B a competitiei interne, cu doua victorii si doua infrangeri. „Gladiatorii…

Campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, este liderul grupei D a FIBA Europe Cup, dupa etapa secunda, iar vicecampioana CSU Sibiu, in aceeasi grupa, se afla pe ultimul loc, anunța news.ro.