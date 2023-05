Prima impresie la un interviu de angajare - tot ce trebuie să știi! Daca sunteți in cautarea unui loc de munca, probabil ca știți deja cat de important este sa faceți o prima impresie buna. Nu este vorba doar despre calificarile sau pregatirea dumneavoastra; modul in care va prezentați conteaza, de asemenea, pentru potențialii angajatori. Așadar, acest articol va poate ajuta cu cateva sfaturi despre cum sa va prezentați impresionant și increzator in timpul unui interviu de angajare. Interviu de angajare - cum sa te prezinți bine? Un interviu de angajare este unul dintre cele mai importante și mai stresante evenimente din viața ta profesionala, deoarece… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

