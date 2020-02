Stiri pe aceeasi tema

- Deși ediția din acest an a Salonului Auto de la Geneva a fost anulata dupa ce Elveția a interzis pana in 15 martie desfașurarea oricarui eveniment cu peste 1.000 de invitați din cauza epidemiei de coronavirus, constructorii vor respecta angajamentele facute și vor prezenta online modelele anunțate.…

- In urma cu cateva zile, Mercedes-Benz a publicat lista premierelor de la Geneva. Conform documentului constructorului german, in 3 martie vom face cunoștința cu Clasa E facelift. Primele informații cu viitorul model de clasa mare au fost publicate de nemți la inceputul acestui an. Clasa E facelift va…

- In urma cu doua saptamani, Mulliner, divizia de personalizare din cadrul Bentley, a publicat o imagine teaser și un scurt clip video cu viitorul Bacalar. Conform oficialilor producatorului britanic, modelul va fi fabricat manual intr-un numar limitat de exemplare și va fi expus in premiera in cadrul…

- Producatorul de nișa Morgan a publicat o prima imagine teaser cu un nou model. Conform oficialilor producatorului britanic, modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in 3 martie. Reprezentanții Morgan nu au oferit foarte multe detalii…

- Apex, producatorul britanic de modele sport, a publicat prima imagine teaser cu viitorul AP-0. Conform oficialilor companiei, hypercar-ul electric va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile la inceputul lunii martie. Deși reprezentanții Apex nu…

- Mulliner, divizia de personalizare din cadrul Bentley, a publicat o imagine teaser și un scurt clip video cu viitorul Bacalar. Conform oficialilor producatorului britanic, modelul va fi fabricat manual intr-un numar limitat de exemplare și va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva…

- Hyundai a publicat primele imagini teaser cu viitorul i30 facelift. Conform oficialilor companiei asiatice, modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile la inceputul lunii martie. Viitorul Hyundai i30 facelift va miza pe o serie de modificari…

- Cupra, sub-brandul de performanța lansat in 2018 in cadrul Salonului Auto de la Geneva, a prezentat conceptul Formentor la inceputul anului curent. Primul concept de sine statator pregatit de sub-brandul iberic a fost echipat cu un sistem plug-in hybrid, iar conform reprezentanților companiei, acesta…