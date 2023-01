Theo Rose a confirmat in luna noiembrie a anului trecut ca este insarcinata cu primul ei copil, dar pana acum nu a fost foarte vizibila burtica de gravida in postarile și aparițiile ei. Totuși, odata cu trecerea timpului, cantareața nu mai poate ascunde sarcina nici daca ar vrea, iar azi a publicat primele imagini in care se vede foarte bine ca urmeaza sa devina mama.