Stiri pe aceeasi tema

- Deși trupul neinsuflețit al doctoriței stomatolog fost descoperit marți seara, anchetatorii nu au nici macar acum o pista. Singurul lucru cert este raportul legiștilor care arata ca doctorița a murit dupa ce a pierdut mult sange, ca urmare a ranilor provocate la gat.Intre timp, au fost audiați familia,…

- Deși trupul neinsuflețit al doctoriței stomatolog fost descoperit marți seara, anchetatorii nu au nici macar acum o pista. Singurul lucru cert este raportul legiștilor care arata ca doctorița a murit dupa ce a pierdut mult sange, ca urmare a ranilor provocate la gat.Intre timp, au fost audiați familia,…

- In urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea Marinei a survenit ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii acute prin hemoragie externa masiva, existand mai multe plagi la nivelul gatului ce ar fi putut fi provocate prin lovire cu un cutit. ”Moartea numitei G.M. a fost violenta, dateaza din 16.07.2024…

- O femeie de numai 41 ani a fost ucisa cu multiple lovituri de cuțit seara trecuta in propriul cabinet medical. Este vorba despre Marina Gavril, un cunoscut medic stomatolog din Braila. Aceasta s-a mutat acum cațiva ani din Republica Moldova și și-a intemeiat o familie in Romania și a deschis un cabinet…

- Este ancheta la IPJ Braila dupa intervenția polițiștilor in cazul crimei care seamana izbitor cu cazul Caracal. Acuzațiile sunt extrem de grave dupa ce o femeie, in varsta de 44 de ani, a fost gasita moarta, la aproape 24 de ore dupa ce a sunat la 112 cu speranța ca cineva va ajunge la timp […] The…

- Un barbat de 71 de ani, din județul Sibiu, care lucra ca ingrijitor la o stana din comuna Bagaciu, județul Mureș, a fost gasit decedat pe un camp. Autoritațile suspecteaza ca moartea sa ar fi fost cauzata de un atac al unui urs. Polițiștii au fost deschis un dosar penal si asteapta raportul medico-legal…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Autoritatile franceze antiterorism au arestat un tanar de 16 ani, dupa ce acesta a postat pe retelele de socializare ca vrea sa moara ca un martir la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, scrie Reuters. ”El a fost arestat dupa ce a anuntat public pe social media ca planuieste sa fabrice o centura cu explozibil…