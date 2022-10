Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a publicat, duminica, prima fotografie oficiala a Regelui Charles III cu Regina consoarta alaturi de noul Print si Printesa de Wales, dupa doliul decretat la moartea Reginei Elizabeth II care s-a incheiat la 27 septembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Regele Charles al III-lea a fost surprins pentru prima data alaturi cu celebra cutie roșie. Fotografia, facuta saptamana trecuta, arata cum acesta iși duce la indeplinire mai multe atribuții oficiale de guvernare in sala din secolul al XVIII-lea din Palatul Buckingham.

- Ultima fotografie oficiala a Reginei a fost facuta publica in ziua in care va fi condusa pe ultimul drum. Britanicii au ramas cu multe semne de intrebare dupa ce au vazut poza. Ce au vazut cetațenii? Unii dintre ei sunt și acum șocați de dispariția suveranei. Monarhul a murit in cursul zilei de 8 septembrie,…

- Printul William a declarat duminica ca este onorat ca a primit titlul de print de Wales cu prilejul unei convorbiri cu prim-ministrul Tarii Galilor, Mark Drakeford, a precizat Palatul Kensington intr-un comunicat de presa, potrivit BBC. Printul a vorbit, de asemenea, despre speranta sa ca cuplul…

- Membrii cabinetului britanic vor avea prima intalnire cu Regele Charles al III-lea sambata, la doar cateva zile dupa ce premierul Liz Truss a format noul guvern, transmite dpa. Principalii ministri vor lua parte la Consiliul de Ascensiune, care se va desfasura la Palatul St James din Londra, unde Charles…

- Dupa discursul halucinant al premierului Ungariei, Viktor Orban, avem parte de o noua provocare maghiara pe teritoriul țarii noastre.Fostul șef de la Crima Organizata Alba, Traian Berbeceanu, a facut publica o imagine cu... Vezi AICI imaginea cu noua PROVOCARE MAGHIARA din Romania, facuta publica de…

- Dupa ani de asteptare, prima imagine stiintifica de la telescopul James Webb a fost dezvaluita lumii luni, o imagine a Universului nostru cu cel mai mare grad de profunzime obtinut vreodata aratand galaxiile formate la scurt timp dupa Big Bang, cu peste 13 miliarde de ani in urma,