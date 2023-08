Stiri pe aceeasi tema

- Imediat ce a aparut Samsung Galaxy Z Fold 5 , companiile rivale au inceput sa si promoveze produsele alternative. Xiaomi spre exemplu a dezvaluit ca ne va prezenta un telefon pliabil cu ecran mare, Mix Fold 3 in august. Cel mai interesant teaser nu e perioada de debut totusi, ci faptul ca produsul va…

- Mașina electrica Dacia Spring, lansata in 2021, va primi la anul intaiul sau facelift și datele arata ca va fi unul semnificativ. Peste 120.000 de mașini Spring produse in China s-au vandut in mai puțin de doi ani, iar modelul are jumatate din piața mașinilor electrice noi, De la lansare Spring s-a…

- Se pare ca Tesla va echipa noua varianta, produsa in China, a modelului sau 3 cu noi celule de baterie de la CATL, folosind chimia litiu-mangan fosfat de fier (LMFP). Tesla Model 3 revizuit, dezvoltat sub numele de cod „Highland”, va fi lansat in al treilea trimestru al anului 2023. Cu bateria LMFP,…

- Comisarul pentru Industrie al Uniunii Europene, Thierry Breton, a cerut joi mai multor tari UE sa se alature celor 10 care au restrictionat sau interzis implicarea grupurilor chineze Huawei si ZTE in retelele lor de telecomunicatii 5G, invocand riscuri pentru securitatea colectiva a blocului, transmite…

- Germania a intarziat implementarea setului de instrumente al UE de masuri de securitate pentru retelele 5G, convenit in urma cu trei ani pentru a reduce utilizarea furnizorilor ”cu risc ridicat”, precum grupul chinez Huawei, din cauza preocuparilor legate de posibile sabotaje sau spionaj. Oficialii…

- Piața mașinilor electrice din Europa este in continuare condusa de catre Tesla, cu Model Y. Pentru a patra luna la rand, modelul electric al marcii americane a fost cel mai bine vandut model in segmentul sau, cu 10.553 de unitați vandute pe Batranul Continent in luna aprilie. Model Y este urmat in acest…

- Republica Moldova va primi 220 milioane de dolari din partea Guvernului SUA, pentru consolidarea securitații energetice și rambursarea cheltuielilor pentru achizițiile de energie electrica. Acești bani vor fi oferiți sub forma de grant, conform deschide.md.In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat…

- La mijlocul lunii aprilie, Volkswagen a publicat primele informații și imagini cu noul ID.7. Cu alte cuvinte, omologul electric al celebrului Passat. Sedanul cu zero emisii va primi și o versiune de performanța GTX. Aceasta va debuta in luna septembrie, cu ocazia IAA Munchen. Pana atunci, insa, germanii…