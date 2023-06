Prima imagine cu noul Mercedes-AMG GT. Debutul privat, în luna iulie Mercedes-AMG GT implinește 9 ani de existența in 2023. Tocmai de aceea, a venit momentul oportun pentru ca producatorul german sa introduca o noua generație a celebrului model de performanța. In acest context, Mercedes-AMG ne ofera prima imagine oficiala cu noul model, ascuns sub o husa. Imaginea nu releva niciun detaliu vizual nou despre viitoarea iterație a lui AMG GT. In schimb, odata cu acest anunț, Mercedes-AMG va organiza un eveniment special, la... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

