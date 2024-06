Prima imagine cu noul BMW Seria 1 actualizat: versiune de performanță M Constructorul german a dezvaluit prima imagine oficiala sugestiva cu BMW Seria 1 actualizat. Imaginea in sine nu releva foarte multe, in afara de semnaturile luminoase ale farurilor și stopurilor, insa cunoaștem cateva dintre detaliile noului model. In primul rand, noul BMW Seria 1 actualizat va primi o versiune de performanța M, care ar putea fi mai puternica chiar și decat actualul M135i. De asemenea, noul model va purta numele de cod... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

