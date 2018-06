Prima imagine cu noua Dacia Duster Coupe, publicată de Renault. Cât va costa noul model FOTO Masina, ce va costa in jur de 20.000 de euro, va fi vanduta sub sigla Renault incepand cu 2019 doar in Rusia, unde de altfel va fi si produsa, scrie digi24.ro. Model va fi comercializat si in China si Coreea de Sud din 2020, insa, chiar daca la exterior va arata la fel, platforma folosita in tarile asiatice va fi una mai moderna. In ceea ce priveste comercializarea in Europa, reprezentantii Renault spun ca o eventuala decizie nu este asteptata "intr-un orizont prezivibil", avand in vedere ca ar putea intra in competitie cu alte modele ale grupului. Dar, daca se va lua o astfel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

