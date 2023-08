Stiri pe aceeasi tema

- Clubul UTA Arad anunta ca tehnicianul Mircea Rednic, in varsta de 61 de ani, a suferit un infarct miocardic in timpul meciului de pe teren propriu cu FCSB, care a avut loc luni. Durerea a persistat pana miercuri, cand a decis sa mearga la spital, unde i s-a pus diagnosticul, potrivit GSP.Antrenorul…

